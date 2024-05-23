В Симферополе произошла массовая драка
В Симферополе на улице произошла массовая драка, власти Крыма и МВД взяли ситуацию на контроль, сообщил советник главы региона Олег Крючков в телеграм-канале.
На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов участники драки успели покинуть место происшествия, уточнили в региональном управлении полиции.
В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников.
«ЧП / Симферополь» пишет, что драка произошла в микрорайоне Старый город. Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором видно толпу из примерно 20 человек.
В конце апреля массовая драка произошла на улице в Туапсе. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в беспорядках участвовали 15 граждан Узбекистана. Драка произошла из-за бытового конфликта.
В ведомстве уточнили, что участники инцидента будут высланы из России.
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