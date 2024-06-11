Француз умер в степи при попытке попасть на Байконур

Два француза пытались нелегально пробраться на Байконур, но одному из них стало плохо на жаре — космодром находится в степной местности. Его друг не смог быстро объяснить произошедшее полицейским, и туриста нашли уже мертвым

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Гражданин Франции скончался от обезвоживания при попытке попасть на территорию космодрома Байконур, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме и телеграм-канал «112».

«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — объяснил собеседник госагентства.

Второй француз не смог ему помочь и побежал к трассе. Пока он добрался до нее, остановил машину и смог объяснить ситуацию, мужчина умер.

Космодром расположен в пустынной местности на юге Казахстана, температура воздуха в районе Байконура последние дни достигала 32-33 градусов тепла.

Речь идет о 27-летнем Николасе Карбоне и 25-летнем Анджело Алебете, уточняет «112». По его данным, у Анджело несколько раз шла кровь из носа, затем он потерял сознание. Николас побежал к ближайшей трассе Самара — Чимкент, остановил казахских полицейских, но те не поняли его объяснений. Они отвезли туриста на КПП-1, после чего российские полицейские приступили к поискам Анджело. Его нашли мертвым без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, сердце не выдержало сильной жары, пишет канал.

РБК направил запрос в УМВД России на комплексе Байконур, в Следственный отдел СК на комплексе Байконур, в посольство Франции в Казахстане.

Туристы-экстремалы не в первый раз пытаются нелегально попасть на космодром. Два года назад, в мае 2022-го, в районе стартовой площадки № 112 на Байконуре задержали британского блогера Бенджамина Рича и белоруску Алину Зелупу.

На этой площадке находится второй летный образец советского корабля «Буран», который в 1988 году совершил два витка вокруг Земли без экипажа и выполнил посадку на территории космодрома.

Британский блогер рассказал, что после нескольких часов допроса в российской полиции его оштрафовали на 5 тыс. руб., «как и сотни иностранных любителей приключений», после чего полицейские показали ему Байконур и «Буран».