В Таджикистане спасли российских туристов, застрявших в машине из-за селя

Фото: КЧС Таджикистана

Сотрудники дорожной службы Нурабадского района Таджикистана спасли двоих российских туристов, застрявших в машине из-за селя. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Сель сошел 24 мая на 2 км дороги Лаби Джар — Сангвор — Дарваз из-за сильного дождя. Двое туристов, женщина и мужчина, которые ехали в направлении Сангворского района, оказались заблокированы в машине. Их освободили сотрудники дорожной службы.

За сутки из-за сильных дождей в Таджикистане произошли землетрясение, сход селей и оползня, а также камнепад. Сели и оползни сошли на нескольких участках трасс Вахдат — Рашт — Ляхш и Джар — Сангвор — Дарва, а также дорогах Нурабадского района.

В Хатлонской области из-за сильного дождя поднялся уровень воды в реке Ёхсу. Вода полностью смыла дорожный мост сел Дашти Рубот и Дараи Суон. Под паводок также попали два грузовика, людей в них не было. Жителей двух сел эвакуировали.

Камнепад произошел поздно вечером 24 мая в районе дороги Сагирдашт-Душанбе, были оборваны линии электропередачи. Землетрясение зафиксировали в 11:05 по местному времени 24 мая. Эпицентр находился в 277 км к юго-востоку от города Душанбе, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.