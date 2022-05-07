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Рогозин сообщил о задержании на Байконуре британца и белоруски

Бенджамина Рича и Алину Зелупу задержали в районе стартовой площадки 112, где находится корабль «Буран». По словам Рогозина, задержанные находятся в УВД, ведутся следственные действия
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В районе стартовой площадки № 112 на Байконуре задержали подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу, их доставили в ОВД, сообщил в Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ведутся следственные действия. Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — написал Рогозин. Доклад о задержании поступил с космического центра «Южный» в 18:10 мск.

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Дмитрий Рогозин

На территории 112-й площадки космодрома находится второй летный образец советского корабля «Буран». 15 ноября 1988 года корабль многоразового использования запустили с Байконура, он совершил два витка вокруг Земли без экипажа и выполнил посадку на территории космодрома. В 2020 году летавший в космос экземпляр был поврежден при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, его распилили на части и продали на металлолом.

Летный образец принадлежит частному лицу из Казахстана. Рогозин в 2020 году сообщал, что пытался выкупить его.

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