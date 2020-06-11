В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса

На изготовление памятных медалей управлению делами президента выделят почти 30 млн руб. Их будут вручать организаторам и участникам акции взаимопомощи «Мы вместе»

Президент Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», — говорится в документе.

В нем отмечается, что на изготовление памятных медалей управлению делами президента из резервного фонда главы государства будет выделено 29,9 млн руб. На эти деньги также будут закуплены капсулы и футляры для медалей и грамоты к ним.

Изготовлением медалей, футляров и капсул, как указывается в распоряжении, будет заниматься ФГУП Центр «Русские ремесла» управления делами президента. Изготовлением и поставками бланков грамот к памятным медалям займется ФГУП издательство «Известия», следует из документа.