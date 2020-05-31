Мишустин установил правила и размер выплат волонтерам в период пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает государственные выплаты за волонтерскую деятельность во время пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выплаты предназначены для волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработников и граждан, которые взяли на себя заботу о тех, кто остался без помощи и поддержки.

Выплаты будут ежемесячными за период с 1 апреля по 30 июня. Они полагаются тем, кто принял на проживание инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это касается и временной опеки. Выплачивать будут по 12 130 руб. на каждого человека, которому оказывают помощь.

Выплаты будут предоставлять через Пенсионный фонд России (ПФР). Подать заявление можно в электронной форме через портал госуслуг до 1 октября. На специальные выплаты из резервного фонда правительства выделят более 145 млн руб.