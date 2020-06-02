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Путин разрешил награждать волонтеров знаком «За благодеяние»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении волонтеров знаком отличия «За благодеяние». Документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что награждать знаком «За благодеяние» отныне можно «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности», «сохранение традиций милосердия и реализацию социально значимых проектов», а также за «безвозмездную помощь людям».

Указ вступил в силу 2 июня.

Знак отличия «За благодеяние» был учрежден в 2012 году президентом Дмитрием Медведевым.

Награду выдают за благотворительную деятельность по поддержке детских домов, домов престарелых, приютов, хосписов и медицинских учреждений на территории России; за деятельность по укреплению института семьи и брака; за общественную деятельность по «повышению уровня нравственности и толерантности в обществе»; за «пропаганду общечеловеческих ценностей» и защиту прав человека, также за борьбу с распространением социально-опасных заболеваний. Награду можно получить за развитие науки, культуры, образования и здравоохранения; за содействие религиозным объединениям и общественным организациям.

Теги: Владимир Путин, указ
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