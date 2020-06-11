Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора

Официальным представителем Следственного комитета Светлана Петренко стала в октябре 2016 года. До этого у нее было звание полковника юстиции

Светлана Петренко (Фото: Следственный комитет РФ)

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко получила звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

До этого момента Петренко носила звание полковника. Должность руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета она занимает с 6 октября 2016 года.

Новые звания помимо Петренко получили еще 60 сотрудников МЧС, Национальной гвардии, органов внутренних дел, таможенных органов, Федеральной противопожарной службы, Государственной фельдъегерской службы, Федеральной службы исполнения наказаний и ряд военнослужащих Вооруженных сил.

В феврале звание генерал-майора получил еще один официальный представитель силового ведомства. Тогда Путин присвоил его Ирине Волк, которая по совместительству является помощником главы МВД.