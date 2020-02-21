Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Ирина Волк (Фото: МВД РФ)

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальные звания сотрудникам органов внутренних дел России <...> [звание] генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в документе.

До этого момента Волк, которая также является помощником главы МВД, носила звание полковника. Ранее источник РБК в ведомстве говорил, что должность помощника министра предусматривает генеральское звание.

Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве. Училась в Московской юридической академии МВД. Помимо своей основной деятельности она пишет статьи по юридическим дисциплинам, а также детективы.