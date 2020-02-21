Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам

Новое звание получила в том числе помощник главы МВД, официальный представитель ведомства Ирина Волк

Ирина Волк (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности статс-секретарь, замдиректора Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником, а глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап — генерал-лейтенантом.

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Ранее у нее было звание полковника. Источник РБК в феврале 2019 года говорил, что должность помощника главы МВД, которую занимает Волк, подразумевает генеральское звание и его могут присвоить после года успешной службы.

Всего новые звания получили 24 сотрудника МВД.

В начале февраля Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов — начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова, руководителя главка по Приморскому краю Николая Афанасьева, министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова и главу ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхъяева.