Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора Общество, 11:57 Ярославский губернатор выразил надежду на попадание «Шинника» в РПЛ Спорт, 11:47 Зачем B2B-компании анализировать соцмедиа: кейс «Северстали» Pro, 11:44 Путин ответил на сравнение «раба на галерах» и «слуги народа» Политика, 11:42 Как прошло открытие 70-го Берлинского кинофестиваля Стиль, 11:33 Посольство назвало «русофобской ложью» заявление по кибератакам в Грузии Политика, 11:28 ТАСС узнал о предъявлении обвинения приставу после самоубийства в суде Общество, 11:23 Акции ЧТПЗ подскочили на 30% после публикации отчетности Quote, 11:23 Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн Политика, 11:22 Почему 900 000 Bitcoin-адресов могут потерпеть убытки Крипто, 11:22 Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам Политика, 11:10 Путин назвал раскол украинской и русской церквей «разрезом по живому» Политика, 11:10 Российские моряки отравились химикатами на корабле во Франции Общество, 11:08 Прощай, премия: как роботы изменят банковскую сферу — Bloomberg Pro, 11:00
Политика ,  
0 

Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам

Новое звание получила в том числе помощник главы МВД, официальный представитель ведомства Ирина Волк
Ирина Волк (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности статс-секретарь, замдиректора Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником, а глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап — генерал-лейтенантом.

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Ранее у нее было звание полковника. Источник РБК в феврале 2019 года говорил, что должность помощника главы МВД, которую занимает Волк, подразумевает генеральское звание и его могут присвоить после года успешной службы.

Всего новые звания получили 24 сотрудника МВД.

В начале февраля Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов — начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова, руководителя главка по Приморскому краю Николая Афанасьева, министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова и главу ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхъяева.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, генералы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter