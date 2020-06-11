ЦОДД поддержал идею барьеров на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым

Трагическое ДТП с участием актера Михаила Ефремова может стать катализатором в создании дополнительных мер безопасности на дороге, отметили в ЦОДД

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) поддерживает предложения общественников об установке разделительных барьеров на Садовом кольце, заявил РБК замруководителя ведомства Александр Евсин.

«Мы считаем разделительные барьеры разумными, более того, прорабатывали это в прошлом. Я надеюсь, что это трагическое ДТП [с участием актера Михаила Ефремова] станет катализатором, который что-то подвинет в этом деле. Я думаю, что это не ухудшит дорожное движение», — заявил он.

Евсин считает, что разделительные барьеры помогут не только избежать аварий, но и позволит организовать на Садовом дополнительные развороты и наземных переходов.

«Это не ухудшит дорожное движение, город будет красивее, безопасность движения будет больше, появятся места дополнительных разворотов, появятся дополнительные переходы, то есть произойдет гармонизация городского пространства и движения», — считает он.