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ЦОДД поддержал идею барьеров на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым

Трагическое ДТП с участием актера Михаила Ефремова может стать катализатором в создании дополнительных мер безопасности на дороге, отметили в ЦОДД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) поддерживает предложения общественников об установке разделительных барьеров на Садовом кольце, заявил РБК замруководителя ведомства Александр Евсин.

«Мы считаем разделительные барьеры разумными, более того, прорабатывали это в прошлом. Я надеюсь, что это трагическое ДТП [с участием актера Михаила Ефремова] станет катализатором, который что-то подвинет в этом деле. Я думаю, что это не ухудшит дорожное движение», — заявил он.

Евсин считает, что разделительные барьеры помогут не только избежать аварий, но и позволит организовать на Садовом дополнительные развороты и наземных переходов.

«Это не ухудшит дорожное движение, город будет красивее, безопасность движения будет больше, появятся места дополнительных разворотов, появятся дополнительные переходы, то есть произойдет гармонизация городского пространства и движения», — считает он.

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Евсин отметил, что за введение разделительных барьеров выступают различные организации с часто полярными взглядами на организацию автомобильного движения. «Есть «Городские Проекты» с такими велопешеходными взглядами, и есть «Синие Ведерки», такое более проавтомобильное. Они вместе говорят, что необходим разделительный барьер. И «Пробок.нет», как более умеренное движение, тоже», — пояснил он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего Сергей Захаров получил многочисленные травмы и впоследствии умер в больнице.

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По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Авторы: Роман Кирьянов, Виктория Полякова
Теги: Михаил Ефремов, Садовое кольцо, ЦОДД, новости
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