Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек

На США приходится более четверти всех выявленных случаев заражения в мире. Количество заболевших растет на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Власти США утверждают, что не наблюдают роста с начала акций

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Количество людей с подтвержденным заражением коронавирусом в США превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Умерли в США от коронавируса свыше 112 тыс. человек.

Новые случаи заражения выявлены на фоне продолжающихся в США массовых акций протеста из-за смерти после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Вице-президент США Майк Пенс при этом заявил, что в течение двух недель с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. Он добавил, что многие участники акций надеют маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию.

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Общее количество выявленных случаев заражения в мире, по данным университета, превысило 7,3 млн. На первом месте среди стран находятся США (порядка 27% от общего числа заболевших). На втором месте — Бразилия (порядка 740 тыс.). Россия на третьем месте (493 тыс.). Вслед идут Великобритания (более 291 тыс.) и Индия (более 276 тыс.).