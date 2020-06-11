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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня

В США количество обнаруженных заражений SARS-CoV-2 превысило 2 млн, ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику по России, киностудиям Голливуда разрешили снимать кино; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 493,6 тыс. (8404 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6358 человек (216 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 252,7 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195. За прошлые сутки в столице умерли от коронавируса 56 человек. В России, однако, число умерших за сутки подскочило до 216 человек. Последний раз более 200 смертей за сутки было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека, и это стало максимальным показателем за все время с начала эпидемии.
  • Статистика столичного депздрава показала, что в мае число смертей в Москве оказалось в полтора раза выше, чем прежде. 92% избыточной смертности ведомство связывает с COVID-19. Всего за месяц в городе умерли 15 713 человек, в 5260 случаях у умерших выявляли коронавирус, хотя почти в половине случаев он не был основной причиной смерти.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России. В организации указали на то, что разница между числом заболевших коронавирусом и низким уровнем смертности от него в России смотрится «необычно». Москва неоднократно опровергала обвинения в манипуляциях со статистикой по COVID-19.
  • ЦБ выпустит памятную монету в связи с пандемией коронавируса, она будет посвящена медицинским работникам. Монету из медно-никелевого сплава номиналом 25 руб. выпустят уже в этом году тиражом до пяти млн штук, ее эскиз еще не готов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Следственный комитет поступили материалы для уголовных дел из-за вспышки COVID-19 в колониях. После проверки прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в местах заключения.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,145 млн человек, более 408 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 8 июня число зараженных в мире превысило 7,360 млн, при этом 416,2 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (772,4 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (291,5 тыс.), на пятом месте Индия (более 276 тыс. подтвержденных заражений).
  • Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Вице-президент Майк Пенс заявил, что, хотя протесты продолжаются уже более двух недель, власти не наблюдают всплеска заражений коронавирусом.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • С 1 июля Евросоюз планирует начать открывать границы для граждан других государств. Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта.
  • Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня. Также работу возобновят зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также теле- и киносъемочных компании.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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