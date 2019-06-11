Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,78 -0,03 EUR Бирж. 73,28 -0,18 Brent 62,88 -0,63% USD Нал. 65,27 63,60 EUR Нал. 73,84 71,94 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1317 -0,0018 BTC/USD Бирж. 7 948,80 +309,60 IMOEX 2 742,59 +0,48% RTSI 1 335,71 +0,74% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+12,73%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,17%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+12,73%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,17%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона Общество, 01:52 Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета Общество, 01:41 Козак сообщил о переданных в конверте предложениях молдавского олигарха Политика, 01:18 Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у продюсера Общество, 01:15 Москалькова предложила создать единый электронный паспорт гражданина Общество, 00:42 Мэр Нью-Йорка исключил террористический подтекст в крушении вертолета Общество, 00:07 Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела Общество, 00:06 СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei Технологии и медиа, 10 июн, 23:39 Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова Общество, 10 июн, 23:34 Климкин счел политический кризис в Молдавии угрозой для юга Украины Политика, 10 июн, 23:14 В офисе Зеленского потребовали реакции ГПУ на поездки Медведчука в Россию Политика, 10 июн, 23:01 Молдавские премьер-министры заняли позиции по разные стороны парка Политика, 10 июн, 22:53 Раздевалку баскетбольных «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА Спорт, 10 июн, 22:50 Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца-классика в Бутово Общество, 10 июн, 22:46
Общество ,  
0 
Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета
Вертолет разбился в нескольких минутах ходьбы от Таймс-сквер. Известно об одном погибшем, власти города исключили версию теракта
Фото: FDNY / Twitter

Пожарный департамент Нью-Йорка опубликовал фотографии с места крушения вертолета на Манхэттене.

На кадрах видно один из обломков воздушного судна, внешне напоминающий хвостовую часть. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обломки повредили ряд конструкций на крыше здания.

Вертолет врезался в крышу небоскреба в Манхэттене в понедельник, 10 июня, пилот погиб, власти выясняют, были ли на борту другие люди. Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер и небоскреба Трамп-тауэр. После крушения вертолет загорелся.

Видео: LHKoonce / Twitter

Из-за инцидента были эвакуированы сотрудники расположенной в данном здании банковской группы BNP Paribas, Citibank и юридической компании Willkie Farr & Gallagher.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что нет никаких свидетельств того, что произошел теракт. «…на данный момент Нью-Йорку ничего не угрожает», — добавил он. По его словам, на данный момент неизвестно, была ли пасмурная погода одной из причин крушения.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Нью-Йорк, Вертолет, крушение
Материалы по теме
Мэр Нью-Йорка исключил террористический подтекст в крушении вертолета
Общество
Появились фото и видео с места крушения вертолета в Нью-Йорке
Общество
Один человек погиб после аварийной посадки вертолета на крышу в Нью-Йорке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter