Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета

Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета

Вертолет разбился в нескольких минутах ходьбы от Таймс-сквер. Известно об одном погибшем, власти города исключили версию теракта

Фото: FDNY / Twitter

Пожарный департамент Нью-Йорка опубликовал фотографии с места крушения вертолета на Манхэттене.

На кадрах видно один из обломков воздушного судна, внешне напоминающий хвостовую часть. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обломки повредили ряд конструкций на крыше здания.

Вертолет врезался в крышу небоскреба в Манхэттене в понедельник, 10 июня, пилот погиб, власти выясняют, были ли на борту другие люди. Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер и небоскреба Трамп-тауэр. После крушения вертолет загорелся.