Мэр Нью-Йорка исключил террористический подтекст в крушении вертолета

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая на пресс-конференции, заявил, что инцидент с вертолетом на Манхэттене не является террористическим актом. Об этом сообщает Reuters.

«Нет никаких свидетельств того, что это был террористический акт, на данный момент Нью-Йорку ничего не угрожает», — сказал он.

Мэр отметил, что в результате инцидента погиб один человек, находившийся в кабине вертолета. Других жертв и пострадавших как на земле, так и в здании, в которое он врезался, нет.

При этом де Блазио не смог назвать причину произошедшего, а также отметил, что пока остается неясным, была ли пасмурная погода одной из возможных причин крушения вертолета.