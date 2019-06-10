В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

Место крушения расположено неподалеку от Таймс-сквер. После крушения вертолет загорелся, передали СМИ

Это произошло на седьмой авеню, сообщает Reuters со ссылкой на пожарных. Крушение произошло в дождливую погоду.

В Twitter пожарной службы города сообщается об «аварийной посадке вертолета». На место крушения уже прибыли пожарные.

Место крушения расположено к югу от Центрального парка, в нескольких минутах ходьбы от Таймс-сквер.

После крушения вертолет загорелся, сообщает CNBC.

Материал дополняется.