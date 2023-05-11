Общество ,
0
Рядом с ТЭЦ на севере Москвы обнаружили похожий на боеприпас предмет
Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, сообщили источники «РИА Новости» и Shot.
«В лесополосе на улице Лобненская найден предмет, похожий на снаряд», — сказал собеседник агентства.
По его словам, находка лежит примерно в 30 метрах от забора ТЭЦ-21. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов.
В ГУ МЧС и МВД по Москве РБК сообщили, что информация об обнаружении боеприпаса им пока не поступала.
Материал дополняется.