Рядом с ТЭЦ на севере Москвы обнаружили похожий на боеприпас предмет

Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, сообщили источники «РИА Новости» и Shot.

«В лесополосе на улице Лобненская найден предмет, похожий на снаряд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, находка лежит примерно в 30 метрах от забора ТЭЦ-21. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов.

В ГУ МЧС и МВД по Москве РБК сообщили, что информация об обнаружении боеприпаса им пока не поступала.

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