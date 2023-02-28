ТАСС: на юго-востоке Москвы под грузовиком нашли похожий на гранату предмет

На юго-востоке Москвы под грузовиком нашли похожий на гранату предмет

Фото: Никита Попов / РБК

Похожий на гранату предмет нашли под грузовиком Hyundai Porter на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. О заминированном грузовике также пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

«На юго-востоке Москвы под припаркованным автомобилем Hyundai Porter обнаружен предмет, похожий гранату», — сказал собеседник агентству. По его словам, территория оцеплена.

По данным ТАСС, на место инцидента выехали кинологи, подозрительный предмет проверят на наличие опасности и выяснят, кто его оставил. Позднее SHOT уточнил, что граната оказалась страйкбольной.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация в ведомство не поступала.