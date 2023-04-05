Возле ТЦ на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат

Прохожий нашел более 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ на северо-востоке Москвы

Фото: atriumsignalniy / VK

В мусорном контейнере возле торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили более 20 похожих на гранаты предметов, территория оцеплена, на место вызвали кинологов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС также со ссылкой на источники в экстренных службах уточняет, что были найдены более 20 гранат Ф-1. По словам собеседника агентства, на месте кроме кинологов работают и саперы.

Телеграм-каналы Baza и Mash передавали, что 20 гранат и гильзы от патронов калибра 5,45 увидел в мусорке прохожий, сообщивший о них в полицию. Baza опубликовала видео, как мужчина выбрасывает их в контейнер. Гранаты, согласно данным канала, оказались без запала.

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