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Общество ,  
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Возле ТЦ на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат

Прохожий нашел более 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ на северо-востоке Москвы
Фото: atriumsignalniy / VK
Фото: atriumsignalniy / VK

В мусорном контейнере возле торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили более 20 похожих на гранаты предметов, территория оцеплена, на место вызвали кинологов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС также со ссылкой на источники в экстренных службах уточняет, что были найдены более 20 гранат Ф-1. По словам собеседника агентства, на месте кроме кинологов работают и саперы.

Телеграм-каналы Baza и Mash передавали, что 20 гранат и гильзы от патронов калибра 5,45 увидел в мусорке прохожий, сообщивший о них в полицию. Baza опубликовала видео, как мужчина выбрасывает их в контейнер. Гранаты, согласно данным канала, оказались без запала.

Материал дополняется.

Теги
гранаты Москва мусорка
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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