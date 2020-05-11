Мэр Новороссийска уволил своего заместителя из-за посещения базы отдыха

Заместителя мэра Новороссийска Екатерину Демченко по итогам служебной проверки. Об этом заявил мэр города Игорь Дяченко, его слова приводятся на сайте администрации.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти», — заявил Дяченко.

Ранее, как писала «Комсомольская правда. Кубань», Демченко попала на видео, где она в компании других людей жарит шашлыки на базе отдыха. Издание отмечало, что это произошло 10 мая, когда в регионе продолжался режим самоизоляции. Демченко назвала видео провокацией.

Агентство «Красная весна» отмечает, что база отдыха находится под Новороссийском. Кроме Демченко, по словам автора видео, там были застройщики и чиновники.