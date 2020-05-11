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Пандемия коронавируса ,  
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Проведение Каннского фестиваля в 2020 году отменили из-за коронавируса

В начале июня организаторы объявят список фильмов, которые будут демонстрироваться на осенних фестивалях в семи других городах
Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP
Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Проведение Каннского кинофестиваля в его традиционном формате в 2020 году, скорее всего, не состоится, сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Вместо этого будет озвучен список фильмов, отобранных для смотра в рамках фестиваля, который будет называться «Канны-2020». Фильмы из этого списка покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довилле, Ангулеме, Сан Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. Показы будут длиться до весны 2021 года.

«На сегодняшний день организация физического фестиваля кажется нам сложной, поэтому мы объявим фильмы из (первоначальной официальной) секции в начале июня», — сказал представитель фестиваля изданию.

К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы
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Фото: Danny Moloshok / Invision / AP

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо ранее говорил Variety, что киноиндустрия находится под угрозой. «Мы должны будем восстановить ее, а также еще раз подтвердить ее важность с помощью энергии, единства и солидарности», — отмечал он.

Ранее из-за пандемии коронавируса организаторы 93-й премии «Оскар» изменили правила отбора фильмов на тот период, пока закрыты кинотеатры. Было решено впервые допустить к отбору фильмы, показанные онлайн. Правило перестанет действовать, когда кинозалы вновь откроются. Обычный регламент предполагает, что картина будет демонстрироваться не менее чем семь дней в коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса. В день должно быть не меньше трех показов.

Такое же правило позже было установлено для премии «Золотой глобус». Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) приняла решение временно отменить требование обязательного показа фильма, претендующего на премию, в кинотеатре.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: Каннский кинофестиваль, коронавирус
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К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Общество
«Золотой глобус» вслед за «Оскаром» изменил правила отбора фильмов
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