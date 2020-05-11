Проведение Каннского фестиваля в 2020 году отменили из-за коронавируса

В начале июня организаторы объявят список фильмов, которые будут демонстрироваться на осенних фестивалях в семи других городах

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Проведение Каннского кинофестиваля в его традиционном формате в 2020 году, скорее всего, не состоится, сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Вместо этого будет озвучен список фильмов, отобранных для смотра в рамках фестиваля, который будет называться «Канны-2020». Фильмы из этого списка покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довилле, Ангулеме, Сан Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. Показы будут длиться до весны 2021 года.

«На сегодняшний день организация физического фестиваля кажется нам сложной, поэтому мы объявим фильмы из (первоначальной официальной) секции в начале июня», — сказал представитель фестиваля изданию.

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо ранее говорил Variety, что киноиндустрия находится под угрозой. «Мы должны будем восстановить ее, а также еще раз подтвердить ее важность с помощью энергии, единства и солидарности», — отмечал он.