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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 мая

Число зараженных в мире превысило 4 млн человек, в России — 200 тыс. Правительство приняло новые меры помощи бизнесу, а в ВОЗ заявили о признаках стабилизации ситуации с заражениями. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 10 мая превысило 200 тыс., за сутки оно выросло на 11 012 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1915 человек (88 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве умерли еще 56 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число жертв в Москве составило 1124 человек.

  • Правительство опубликовало несколько распоряжений с мерами по помощи бизнесу и региональным властям в условиях пандемии. Во-первых, власти разрешили регионам направлять средства, выделенные из резервного фонда кабмина, на оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса, а также на проведение такой диагностики. Во-вторых, из резервного фонда выделили 81,1 млрд руб. на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. В-третьих, системообразующие предприятия из перечня правительства, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса, смогут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и государственные гарантии.

  • Наибольшее число протоколов за нарушение самоизоляции было выписано в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан, сообщили в МВД.

  • Авиакомпании, осуществляющие вывозные рейсы для россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, ужесточат проверку адресов проживания пассажиров. Речь идет о проверке документов при посадке на борт.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране перешли к стабилизации. Она выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,917 млн человек, 274,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,1 млн человек, более 282 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек. Испания находится на втором месте (224 тыс.), Великобритания — на третьем (220 тыс.), Италия — на четвертом (219 тыс.), Россия занимает пятую строчку (209 тыс.).
  • Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что в период карантина Великобритания находилась на четвертом уровне, тогда как сейчас наблюдается движение к третьему уровню. Джонсон пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, тогда как пятый уровень говорит о том, что национальная система здравоохранения не в состоянии справиться с количеством зараженных.
  • Проведение Каннского кинофестиваля в его традиционном формате в 2020 году, скорее всего, не состоится. Вместо этого будет озвучен список фильмов, отобранных для смотра в рамках фестиваля, который будет называться «Канны-2020». Фильмы из этого списка покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довилле, Ангулеме, Сан Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. Показы будут длиться до весны 2021 года.
  • Французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В самолеты Air France будут пускать пассажиров с температурой не выше 38 градусов. Людям с лихорадкой могут отказать в посадке, дату вылета им изменят на более позднюю без дополнительных сборов.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи ушел на «модифицированный карантин» после контакта с сотрудником Белого дома, у которого подтвердился коронавирус.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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