Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

Источник, знакомый с ходом расследования сказал РБК, что в ходе проведенной проверки не выявлено каких-то задержек эвакуации из горевшего SSJ-100 в связи с действиями пассажирами, которые пытались спасти свою ручную кладь.
Появившиеся на эту тему сообщения собеседник РБК назвал «эмоциями первой волны».
По его словам, основной причиной гибели пассажиров в хвостовой части самолета стали интенсивность пожара и высокая температура горения топлива и элементов фюзеляжа со сквозным прогаранием и распространением пламени в пассажирский салон.
Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах также подчеркнул, что проверка не подтвердила предположения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым помешали эвакуации других пассажиров.