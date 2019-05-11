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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади
Пассажиры, покидавшие сгоревший в Шереметьево SSJ-100 с ручной кладью, не мешали эвакуации людей. К такому предварительному выводу пришли следователи
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Источник, знакомый с ходом расследования сказал РБК, что в ходе проведенной проверки не выявлено каких-то задержек эвакуации из горевшего SSJ-100 в связи с действиями пассажирами, которые пытались спасти свою ручную кладь.

Появившиеся на эту тему сообщения собеседник РБК назвал «эмоциями первой волны».

По его словам, основной причиной гибели пассажиров в хвостовой части самолета стали интенсивность пожара и высокая температура горения топлива и элементов фюзеляжа со сквозным прогаранием и распространением пламени в пассажирский салон.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах также подчеркнул, что проверка не подтвердила предположения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым помешали эвакуации других пассажиров.

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Он добавил, что «у большинства пассажиров в хвостовой части самолета шансов на спасение практически не было». По его словам, часть людей не успела даже расстегнуть ремни безопасности из-за отравления продуктами горения, а кто-то потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Ранее сообщения о давке РБК опровергла и Людмила Тихонова — пассажир рейса Моссква — Мурманск, сумевшая выбраться из горящего самолета. По ее словам, никакого затора не было. Небольшая заминка произошла из-за падения женщины в проходе между бизнес–классом и салоном эконом-класса. «Но ее подняли и все побежали», — сказала она.

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В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

5 мая SSJ100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По данным источника РБК, причиной стала ударившая молния, из-за которой временно прервалась радиосвязь. Впоследствии о молнии также рассказал летевший в лайнере мэр Североморска Владимир Евменьков.

После посадки у самолета подломились стойки шасси, после чего он загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

Авторы: Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
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