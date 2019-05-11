Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

Пассажиры, покидавшие сгоревший в Шереметьево SSJ-100 с ручной кладью, не мешали эвакуации людей. К такому предварительному выводу пришли следователи

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Источник, знакомый с ходом расследования сказал РБК, что в ходе проведенной проверки не выявлено каких-то задержек эвакуации из горевшего SSJ-100 в связи с действиями пассажирами, которые пытались спасти свою ручную кладь.

Появившиеся на эту тему сообщения собеседник РБК назвал «эмоциями первой волны».

По его словам, основной причиной гибели пассажиров в хвостовой части самолета стали интенсивность пожара и высокая температура горения топлива и элементов фюзеляжа со сквозным прогаранием и распространением пламени в пассажирский салон.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах также подчеркнул, что проверка не подтвердила предположения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым помешали эвакуации других пассажиров.