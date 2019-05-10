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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсер проекта Mash подделал документы Генпрокуратуры, чтобы незаконно получить доступ к записям переговоров пилотов и диспетчеров после катастрофы SSJ100 в Шереметьево. Против него возбудили уголовное дело
Фото: ФСБ / РИА Новости

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ГУ МВД Москвы.

По словам собеседника РБК, 8 мая в полицию обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и сообщили о «подозрительном запросе», который поступил в диспетчерскую службу от имени Генпрокуратуры по электронной почте. В нем ведомство требовало предоставить ему записи переговоров пилотов с диспетчерами, связанными с катастрофой SSJ100 в Шереметьево. Службы безопасности усомнились в подлинности запроса и предложили представителю ведомства явиться лично. Вскоре к ним прибыл неизвестный, показавший бланк с запросом от Генпрокуратуры. Этот документ оказался поддельным, и мужчину задержала ФСБ. Он оказался продюсером проекта Mash.

Против Кумброва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание за это преступление — шесть месяцев ареста или исправительные работы на срок до двух лет.

«Нашего сотрудника действительно задержали на одной из встреч, во время того как он вел расследование о крушении SSJ. Но о поддельных документах мы ничего не знаем», — рассказал РБК генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов.

Накануне Иксанов сообщил, что в его офисе проводятся обыски. «В последние часы очень многие Тelegram-каналы пишут о том, что якобы в Mash проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда», — сказал он. Видео с его заявлением появилось в Тelegram-канале проекта. Причину обысков в офисе Иксанов не назвал, но добавил, что методы работы Mash «очень многих не устраивают».

Mash появился в 2017 году. Он занимает третье место по числу подписчиков (569 тыс.) среди российских Тelegram-каналов, следует из данных сервиса TGStat.

Авторы: Мария Истомина, Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
Теги: журналистика, Уголовное дело, подделка документов
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