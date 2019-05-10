Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсер проекта Mash подделал документы Генпрокуратуры, чтобы незаконно получить доступ к записям переговоров пилотов и диспетчеров после катастрофы SSJ100 в Шереметьево. Против него возбудили уголовное дело

Фото: ФСБ / РИА Новости

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ГУ МВД Москвы.

По словам собеседника РБК, 8 мая в полицию обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и сообщили о «подозрительном запросе», который поступил в диспетчерскую службу от имени Генпрокуратуры по электронной почте. В нем ведомство требовало предоставить ему записи переговоров пилотов с диспетчерами, связанными с катастрофой SSJ100 в Шереметьево. Службы безопасности усомнились в подлинности запроса и предложили представителю ведомства явиться лично. Вскоре к ним прибыл неизвестный, показавший бланк с запросом от Генпрокуратуры. Этот документ оказался поддельным, и мужчину задержала ФСБ. Он оказался продюсером проекта Mash.

Против Кумброва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание за это преступление — шесть месяцев ареста или исправительные работы на срок до двух лет.

«Нашего сотрудника действительно задержали на одной из встреч, во время того как он вел расследование о крушении SSJ. Но о поддельных документах мы ничего не знаем», — рассказал РБК генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов.

Накануне Иксанов сообщил, что в его офисе проводятся обыски. «В последние часы очень многие Тelegram-каналы пишут о том, что якобы в Mash проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда», — сказал он. Видео с его заявлением появилось в Тelegram-канале проекта. Причину обысков в офисе Иксанов не назвал, но добавил, что методы работы Mash «очень многих не устраивают».