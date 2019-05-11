В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу

В пакистанском городе Гвадар группа вооруженных людей напала на пятизвездочную гостиницу. Для отражения атаки были привлечены в том числе и военные вертолеты

Фото: Fareed Khan / AP

Боевики с огнестрельным оружием атаковали отель Pearl Continental в городе Гвадар, расположенном в провинции Белуджистан. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей, в результате атаки есть пострадавшие, однако их точное число не называется. Известно, что убиты охранники гостиницы, стоявшие у входа.

По официальной информации иностранцев среди постояльцев отеля не было, хотя изначально предполагалось, что там проживали около 40 граждан КНР.

Известно, что боевикам удалось проникнуть на первый этаж гостиницы, после чего к месту происшествия были стянуты сотрудники пакистанских сил безопасности. К операции по нейтрализации бандитов были привлечены в том числе и вертолеты.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия освобождения Белуджистана - радикальная сепаратистская группировка, признанная террористичекой властями Пакистана и Великобритании. Несколько недель назад экстремисты атаковали в Гвадаре военных, убив 14 солдат.

Гвадар – город на побережье Аравийского моря. Деньги в него вкладывает правительство Китая в рамках программы «Один пояс и один путь». Пекин заинтересован в развитии местного порта, через который товары из КНР поставляются в страны Ближнего Востока.