В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,16 64,78 EUR Нал. 74,14 72,61 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 795,20 +356,40 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Кубок чемпионов РФПЛ доставили в Санкт-Петербург Общество, 18:10 Сборная России заявила еще одного хоккеиста для участия в ЧМ-2019 Спорт, 18:03 Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream Общество, 17:55 В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу Общество, 17:34 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 17:33 Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР Политика, 17:28 Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве Общество, 17:02 «Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу Спорт, 16:58 Белорусская таможня нашла у россиянки крупнейшую партию экстази за 25 лет Общество, 16:45 В Дагестане более 100 домов получили повреждения из-за селевых потоков Общество, 16:44 В Химках два человека пострадали при столкновении автобуса и мусоровоза Общество, 16:21 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 16:17 «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» Экономика, 16:05 «Енисей» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги Спорт, 15:58
Общество ,  
0 
В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу
В пакистанском городе Гвадар группа вооруженных людей напала на пятизвездочную гостиницу. Для отражения атаки были привлечены в том числе и военные вертолеты
Фото: Fareed Khan / AP

Боевики с огнестрельным оружием атаковали отель Pearl Continental в городе Гвадар, расположенном в провинции Белуджистан. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей, в результате атаки есть пострадавшие, однако их точное число не называется. Известно, что убиты охранники гостиницы, стоявшие у входа.

По официальной информации иностранцев среди постояльцев отеля не было, хотя изначально предполагалось, что там проживали около 40 граждан КНР.

Известно, что боевикам удалось проникнуть на первый этаж гостиницы, после чего к месту происшествия были стянуты сотрудники пакистанских сил безопасности. К операции по нейтрализации бандитов были привлечены в том числе и вертолеты.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия освобождения Белуджистана - радикальная сепаратистская группировка, признанная террористичекой властями Пакистана и Великобритании. Несколько недель назад экстремисты атаковали в Гвадаре военных, убив 14 солдат.

Гвадар – город на побережье Аравийского моря. Деньги в него вкладывает правительство Китая в рамках программы «Один пояс и один путь». Пекин заинтересован в развитии местного порта, через который товары из КНР поставляются в страны Ближнего Востока.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Пакистан
Материалы по теме
При теракте у мечети в Пакистане погибли восемь человек
Общество
В Пакистане при нападении на автобус застрелили 14 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter