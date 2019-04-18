В Пакистане при нападении на автобус застрелили 14 человек

В Пакистане при нападении на автобус застрелили 14 человек

В Пакистане в провинции ​Белуджистан неизвестные напали на автобус, в результате не менее 14 человек были застрелены. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Вооруженные люди остановили автобус на шоссе Макрана и потребовали от некоторых пассажиров предъявить документы. После этого они открыли стрельбу.

Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту произошедшего начато расследование.

Как уточняет Associated Press, в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар. Кто стоит за нападением, пока неясно.

12 апреля при взрыве на рынке в пакистанском городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали. Также повреждены оказались близлежащие дома. Самодельное взрывное устройство было спрятано в овощах.

