Общество , 09:17
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В Пакистане при нападении на автобус застрелили 14 человек
В Пакистане в провинции Белуджистан неизвестные напали на автобус, в результате не менее 14 человек были застрелены. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Вооруженные люди остановили автобус на шоссе Макрана и потребовали от некоторых пассажиров предъявить документы. После этого они открыли стрельбу.
Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту произошедшего начато расследование.
Как уточняет Associated Press, в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар. Кто стоит за нападением, пока неясно.
12 апреля при взрыве на рынке в пакистанском городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали. Также повреждены оказались близлежащие дома. Самодельное взрывное устройство было спрятано в овощах.