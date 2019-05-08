При теракте у мечети в Пакистане погибли восемь человек

При теракте у мечети в Пакистане погибли восемь человек

В Пакистане террорист-смертник совершил атаку возле мечети «Дата Дарбар» в городе Лахоре, сообщает GeoTV. По меньшей мере восемь человек погибли, включая троих полицейских, несколько десятков человек ранены.

Основной целью атаки была машина с полицейскими, дежурившая у входа в мечеть. В полиции подтвердили, что подрыв совершил террорист-смертник.

После взрыва доступ в мечеть был закрыт. В 2010 году «Дата Дарбар», которая является одной из достопримечательностей Лахора, уже подвергалась атаке смертника. Тогда погибли более 40 человек.

14 марта 2018 года при взрыве в Лахоре погибли шесть человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на окраине города, недалеко от полицейского участка.