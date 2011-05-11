В.Путин требует исключить бюрократический подход к ветеранам

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил российским губернаторам тщательно рассматривать каждый случай непредставления жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Глава правительства потребовал "исключить бюрократический подход" к фронтовикам, сообщил 11 мая журналистам пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.

В.Путин также взял под личный контроль ситуацию с ветераном Василием Засориным, который отказался от своих боевых наград после того, как власти Воронежской области отказались предоставить ему квартиру. Тогда ветеран отправил посылкой в Кремль все свои медали и ордена. О результатах работы комиссии, созванной по данному случаю, губернатор региона Алексей Гордеев доложит премьеру.

Напомним, 6 мая правительство Санкт-Петербурга пообещало обеспечить жильем ветерана ВОВ Антона Караванца, который в отчаянии написал письмо президенту США Бараку Обаме с просьбой поселить его в Соединенных Штатах.

А.Караванец, принимавший участие в боях с Японией в августе 1945 г., участвовал в освобождении из плена американских военных. В качестве благодарности руководство армии США тогда предложило ему и другим советским солдатам переехать в Америку, но они ответили отказом.

Накануне 66-й годовщины победы А.Караванец решил воспользоваться тем предложением и написал Бараку Обаме. "Мне 83 года, я еще полон сил и желания жить, но я не нужен своей стране. Может быть, Ваша страна примет участие в моей судьбе?" - спросил ветеран, которому власти отказались предоставить квартиру в Петербурге, поскольку он прожил в Северной столице менее 10 лет.