Ученые рассказали о рисках, которыми грозит извержение вулкана Шивелуч

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке стала самой сильной с 1964 года, небо в близлежащих поселках затянуто пеплом, в воздухе пахнет сероводородом. Обследовать сам вулкан специалисты смогут только после улучшения погоды

Фото: o_s_bondarenko / VK

Извержение самого северного действующего вулкана Шивелуч на Камчатке, ставшее самым мощным за последние годы, пока не угрожает напрямую местным жителям и почти не чувствуется в расположенном в 440 км от места извержения Петропавловске-Камчатском, но частицы пепла в воздухе могут привести к ухудшению здоровья местного населения, отметили вулканологи, опрошенные РБК.

«Мы сейчас находимся в поселке Ключи, это в 45 км от вулкана. Мы сейчас ездили в маршрут ближе к вулкану, на расстояние порядка 20 км, обследовали территорию, смотрели, есть ли грязевые или пирокластические (поток разогретых до высокой температуры обломков пород и пепла, движущийся с большой скоростью. — РБК) потоки. Дорога между Ключами и Усть-Камчатском не затронута ни грязевыми, ни пирокластическими потоками, свободна для проезда автотранспорта», — сообщил РБК старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

Он отметил, что туманная погода пока не позволяет увидеть сам вулкан и грязевые или лавовые потоки от него. К тому же Шивелуч пока еще закрыт шлейфом пепла.

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«Конечно, для жителей поселков это [частички пепла в воздухе] не то чтобы опасно, но может привести к ухудшению здоровья. Потому что это мельчайшие силикатные частицы, маленькие стеклышки, которые могут оседать в легких, в дыхательных путях. Поэтому лучше, конечно, находиться в помещении, а если выходить на улицу, то надевать маску, чтобы она препятствовала попаданию этого вещества в организм человека», — посоветовал ученый.

Свидетельств, что извержение нанесло существенный ущерб местной фауне, тоже пока нет, сообщил он. «Мы ездили, не видели никаких погибших животных: птицы летают, следы зайцев, лис видны, то есть никаких погибших животных мы не наблюдали, во всяком случае пока. В поселке Ключи никаких проблем нет ни с электричеством, ни с водоснабжением», — отметил Мельников.

Кандидат физико-математических наук, основатель и руководитель музея «Вулканариум» на Камчатке Сергей Самойленко, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, сообщил РБК, что в городе извержение не ощущается. Шлейф пепла пошел преимущественно на запад — в сторону Охотского моря. «Но вообще, так как сейчас у нас циклон на Камчатке, то возможно, что часть пепла может быть занесена на юг полуострова, и тогда в городе тоже его почувствуют, потому что все-таки извержение крупное и пепла выброшено очень много», — считает он.

В отличие от Петропавловска-Камчатского, расположенного на юге полуострова, поселки Ключи и Усть-Камчатск, находящиеся поблизости от вулканов, испытывали последствия такого соседства на протяжении всей своей истории, пояснил он. «Нам предстоит, когда рассеется туман, когда можно будет посмотреть спутниковые снимки, когда можно будет оценить состояние купола, сравнить его с 2005 годом или с еще более сильным извержением ноября 1964 года, это было действительно одно из самых сильных исторических событий на Шивелуче. Пока картинка, которую наблюдают жители поселка Ключи, ближе всего к 1964 году, когда полностью отсутствует солнечный свет, когда выпадает до 8 см пепла — это как раз то, что было в 1964 году», — утверждает Самойленко.

По его словам, извержение ожидалось давно, поскольку в кратере Шивелуча в последние год-полтора поднялась лава, купол вулкана светился несколько месяцев. «В воздухе висит, как на цементном заводе, множество пыли, это, конечно, ничего хорошего, это может вызвать отек легких. Предыдущие события, которые были такого масштаба, они не вызывали каких-то серьезных событий, все-таки хорошо, что это случилось весной, сейчас сверху опять ляжет снег. Но летом будет перетаскивать всю эту пыль ветрами, справа налево, но дожди будут тихонько смывать ее в реку», — говорит Самойленко.

Ученый отметил, что жителям поселков близ вулканов рекомендовано не выходить лишний раз из домов и закрыть окна.

«Я проживаю в поселке Лазо, Мильковский район. Расстояние до поселка Ключи — около 150 км. У нас днем выпал пепел, но немного, не больше сантиметра. Никаких проблем нет: водоснабжение, электричество все работает. Единственное, МЧС рекомендует без особой необходимости не выходить на улицу, чтобы не дышать пеплом. В поселке Козыревск, Ключи и Майское дела обстоят хуже. Там слой пепла больше 8 см», — сообщил РБК житель поселка Лазо.

Екатерина Матвеева, которая находится в поселке Ключи в командировке, рассказала РБК, что в самом близком к вулкану поселке сейчас увидеть его невозможно. «С утра у нас был пеплопад часов до 11. Было темно, не видно было солнца, потому что пеплом все было закрыто. Был день, но за окном было темно. Даже темнее, чем ночью, потому что завеса из пепла стояла серая. Я выходила на улицу, мне надо было в соседнее здание сбегать. Выходила с маской, сыпался пепел, першило в горле, запах сероводорода. Нам не рекомендовали сегодня выходить на улицу. Потому что вот сейчас даже, когда пеплопад закончился, все равно пары в воздухе есть. Дышать этим воздухом вредно для здоровья. Пепла очень много [насыпало]. Раньше, когда были пеплопады, ты его смахиваешь либо наступаешь, видишь свой след, и у тебя под пеплом снег. А сейчас, когда пеплопад закончился, я выходила ненадолго, просто ногу опускаешь, а под пеплом опять пепел», — рассказывает Матвеева.

Вода из-под крана в поселке тоже теперь идет с пеплом — он попал в систему водоснабжения. «Сейчас воды питьевой, получается, нет. Нам администрация пообещала доставить воду в населенные пункты. Говорят, стоят цистерны где-то, воду раздают, но я их не видела пока. Я здесь в командировке нахожусь, живу в гостинице. Здесь небольшие запасы воды есть. А для граждан должны воду сюда доставить», — продолжает она.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев в разговоре с РБК усомнился, что выброс даже такого объема пепла из Шивелуча окажет серьезное влияние на климат. «Только очень сильные извержения вулканов приводят к заметным климатическим изменениям. Например, в прошлом веке таких было три. Это значит, что выброс продуктов извержения должен достигнуть уровня стратосферы, то есть это где-то выше 12 км. Дело в том, что когда извержение более слабое, то облако остается в тропосфере, то есть в нижней части [атмосферы], и довольно быстро либо вымывается осадками, либо оседает. То есть эффекта климатического, тем более глобального, не происходит. А когда пепел и окись серы забрасываются в стратосферу, то есть выше 12 км, то тогда образуется так называемый аэрозольный экран, а именно серные окислы обладают особенностью — они отражают солнечное излучение и не пропускают его вниз и тем самым способствуют похолоданию», — объяснил он механизм климатических изменений.

По его мнению, извержение Шивелуча может оказать влияние на погоду только локально, непосредственно в районе вулкана.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Владимир Семенов согласился, что Шивелуч окажет лишь локальное влияние на местность. «Локальные могут быть последствия: выпадет эта пыль, снег станет серым, будет быстрее таять, снежный покров быстрее сойдет с окрестностей этого вулкана. По косвенными признакам мне видится, что этот вулкан на порядок меньше, чем те вулканы, которые приводили к глобальным изменениям климата. Там накрывало пеплом десятки тысяч квадратных километров, десятки тысяч жертв. Тут такого масштаба я не вижу», — говорит он.

Размер облака пепла от Шивелуча сейчас составляет 400 на 270 км. В поселке Козыревске и селе Майском из-за пеплопада и мокрого снега начались перебои с электричеством. В «Камчатскэнерго» сообщили, что социальные объекты подключены к резервным источникам питания, а энергетики ждут окончания пеплопада и снегопада, чтобы починить линии электропередачи.