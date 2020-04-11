Муфтия Ингушетии госпитализировали с подозрением на коронавирус

Абдурахман Мартазанов (Фото: Совет тейпов Республики Ингушетия / Youtube)

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов находится в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония», сообщил РБК помощник муфтия Ингушетии Адам Сароев.

«Пока подтверждения на коронавирус нет», — уточнил Сароев. По его словам, состояние пациента стабильно тяжелое, повышенной температуры нет. Муфтия положили в отдельный блок больницы.

Ранее в Ингушетии умер первый человек с подтвержденным коронавирусом. Умершему мужчине было 64 года, по уточнению источника «РИА Новостей», он лежал в реанимации обсерватора на базе Назрановской районной больницы.

Всего в республике на 11 апреля находятся 29 заболевших коронавирусной инфекцией.