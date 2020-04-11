Пандемия коронавируса , 11 апр, 12:25
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Муфтия Ингушетии госпитализировали с подозрением на коронавирус
Абдурахман Мартазанов
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов находится в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония», сообщил РБК помощник муфтия Ингушетии Адам Сароев.
«Пока подтверждения на коронавирус нет», — уточнил Сароев. По его словам, состояние пациента стабильно тяжелое, повышенной температуры нет. Муфтия положили в отдельный блок больницы.
Ранее в Ингушетии умер первый человек с подтвержденным коронавирусом. Умершему мужчине было 64 года, по уточнению источника «РИА Новостей», он лежал в реанимации обсерватора на базе Назрановской районной больницы.
Всего в республике на 11 апреля находятся 29 заболевших коронавирусной инфекцией.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru