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Пандемия коронавируса ,  
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В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом

Большинство случаев инфицирования выявили в Минске и Витебской области, заболевание проходит бессимптомно. В ВОЗ заявили, что страна вошла «в новую фазу эволюции вспышки коронавируса»
Фото: Михаил Семенов / ТАСС

В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Владимир Караник, передает TUT.by.

По его словам, большинство медиков заразились в Минске, а также Минской и Витебской областях, в других регионах случаи инфицирования единичные. Он также сообщил, что у большинства медиков заболевание проходит без симптомов, никто из них не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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По данным Минздрава, в Белоруссии с начала пандемии коронавируса зафиксировано 2226 случаев заболевания COVID-19, из них 245 за последние сутки. Выздоровели 172 человека, умерли 23.

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике заявил, что в Белоруссии может резко вырасти число заболевших. По его словам, Белоруссия «входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса». Он призвал власти страны принять дополнительные меры, чтобы снизить распространение инфекции.

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По словам Караника, четких критериев для ввода в стране крайних ограничительных мер, таких как карантин, нет. «Если мы можем организовать социальное дистанцирование, то мы должны это делать. И это в первую очередь зависит ото всех нас: от того, как мы будем выполнять рекомендации», — заявил он.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В то же время министр отметил, что из тех, кого отправили на обязательную самоизоляцию, этот режим соблюдают не все, «15–20% людей во время проверок не были найдены на местах», в связи с этим власти решили ввести для них административную ответственность.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, коронавирус
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