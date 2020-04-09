Пандемия коронавируса , 09 апр, 04:49
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В США за сутки скончались почти 2 тыс. заразившихся COVID-19
В США зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса COVID-19. За минувшие сутки его жертвами стали 1973 человека. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число смертей приходится на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиану и Иллинойс.
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