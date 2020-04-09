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Российские туристы не смогут вернуться из Сеула из-за отмененного рейса

В США от коронавируса умер актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд

В США за сутки скончались почти 2 тыс. заразившихся COVID-19

Трамп усомнился в возможности сократить добычу нефти в США

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

В мэрии назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди

Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат

В Петербурге возбудили дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети

В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине

Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса

Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса