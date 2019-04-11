На табло аэропорта Тель-Авива появился рейс на Луну

На онлайн-табло аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве обозначили прилунение израильского космического аппарата «Берешит».

В качестве «авиакомпании» указан израильский концерн Israel Aerospace Industries, расчетное время прибытия 22:00. Как уточняет The Times of Israel, аппарат должен прилуниться в северо-восточной части моря Ясности. В случае успешного прилунения Израиль станет четвертой после СССР, США и Китая страной, успешно посадившей аппарат на Луну.