Технологии и медиа , 21:31
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На табло аэропорта Тель-Авива появился рейс на Луну
На онлайн-табло аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве обозначили прилунение израильского космического аппарата «Берешит».
В качестве «авиакомпании» указан израильский концерн Israel Aerospace Industries, расчетное время прибытия 22:00. Как уточняет The Times of Israel, аппарат должен прилуниться в северо-восточной части моря Ясности. В случае успешного прилунения Израиль станет четвертой после СССР, США и Китая страной, успешно посадившей аппарат на Луну.
был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска Space X с мыса Канаверал (штат Флорида) в конце февраля. Первая ступень ракеты приземлилась на морской платформе, а аппарат начал самостоятельный путь к Луне. Размер зонда составляет 1,5х2 м, вес — 600 кг. Общая стоимость создания аппарата составляет $100 млн.