Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Сообщения о кончине Сергея Шамарина поступают спустя менее чем через неделю после смерти самого депутата

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, информацию подтверждает и источник «РИА Новости» во фракции «Единая Россия». Речь, по данным собеседников агентств, идет о Сергее Шамарине.

Источник ТАСС отметил, что Ковалев и Шамарин долго работали вместе. О причинах смерти помощника депутата данных пока нет.

Информация о смерти помощника депутата поступила менее чем через неделю после смерти самого Ковалева. Депутат скончался 5 апреля после продолжительной болезни.

Ковалеву было 69 лет. Впервые он стал депутатом Госдумы в 1999 году (третий созыв), с тех пор четырежды переизбирался в нижнюю палату четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Возглавлял комитет по делам ветеранов, комиссию по противодействию коррупции. С 1974 года Ковалев служил в КГБ СССР, в 1996 году был назначен директором ФСБ. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане.​​