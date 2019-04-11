Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,50 +0,21 EUR Бирж. 72,69 +0,21 Brent 71,20 -0,18% USD Нал. 64,90 64,08 EUR Нал. 73,12 72,23 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1269 -0,0002 BTC/USD Бирж. 5 069,20 -247,20 IMOEX 2 558,59 -0,78% RTSI 1 249,56 -1,02% DJIA 26 199,42 +0,16% Nasdaq 7 957,78 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,5%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,5%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 13:46
Суд признал Ассанжа виновным в нарушений условий освобождения под залог Общество, 17:33 Следствие попросило суд продлить домашний арест Калви до июля Общество, 17:32 Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации Политика, 17:26 От переворота до переворота: история правления Омара аль-Башира в Судане Политика, 17:21  МИД заявил о необходимости мирного разрешения ситуации в Судане Политика, 17:20 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 17:17 Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок Политика, 17:17 На Кипре остались российские депозиты на €3 млрд Экономика, 17:16 Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию Спорт, 17:16 Фигуранта дела Baring Vostok Кордичева перевели под домашний арест Общество, 16:53 По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа Политика, 16:49 Победителя определит футбол: турнир между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 16:49 Как женщина помогла получить первый снимок черной дыры Стиль, 16:47 В Кремле наградили Стаса Михайлова и Кристину Потупчик Политика, 16:46
Общество ,  
0 
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Сообщения о кончине Сергея Шамарина поступают спустя менее чем через неделю после смерти самого депутата
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, информацию подтверждает и источник «РИА Новости» во фракции «Единая Россия». Речь, по данным собеседников агентств, идет о Сергее Шамарине.

Общество
Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Источник ТАСС отметил, что Ковалев и Шамарин долго работали вместе. О причинах смерти помощника депутата данных пока нет.

Информация о смерти помощника депутата поступила менее чем через неделю после смерти самого Ковалева. Депутат скончался 5 апреля после продолжительной болезни.

Ковалеву было 69 лет. Впервые он стал депутатом Госдумы в 1999 году (третий созыв), с тех пор четырежды переизбирался в нижнюю палату четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Возглавлял комитет по делам ветеранов, комиссию по противодействию коррупции. С 1974 года Ковалев служил в КГБ СССР, в 1996 году был назначен директором ФСБ. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане.​​

8 апреля Ковалева похоронили на Военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдума
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ФСБ Ковалева
Общество
В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter