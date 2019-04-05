Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Ковалев скончался на 70-м году жизни. Он возглавлял ФСБ в период 1996-1998 годов, а после был депутатов Госдумы нескольких созывов

Николай Ковалев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

В возрасте 69 лет умер депутат Госдумы и третий директор ФСБ Николай Ковалев, сообщил РБК глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Скончался Николай Ковалев. Он очень долго болел. Сейчас вопросы с местом погребения и церемонией прощания решаются», — сказал Неверов

Ковалев родился в Москве в 1949 году, он окончил Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ) и работал инженером в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения.

В 1974 он поступил на службу в КГБ СССР, где служил на оперативных и руководящих должностях до 1996 года – указом президента России его назначили директором ФСБ. Его преемником на данном посту стал Владимир Путин.

Ковалев принимал участие в боевых действиях в Афганистане, он генерал армии. После выхода в запас в 1998-м он был заместителем гендиректора концерна «Научный центр».