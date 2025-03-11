Собянин анонсировал выплаты до ₽70 тыс. для ветеранов к юбилею Победы

Материальную помощь к 9 Мая получат 28,5 тыс. москвичей. Размер выплаты, по словам Собянина, увеличат в 2,6 раза — она составит от ₽25 тыс. до ₽70 тыс.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти Москвы выделят единоразовую выплату в размере до ₽70 тыс. ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к юбилею Победы, написал мэр города Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», — говорится в посте.

Кроме этого, мэр перечислил, кто именно получит выплату: список насчитывает 12 разных категорий, среди которых, помимо инвалидов и участников войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, бывшие узники концлагерей.

По словам Собянина, помощь выплатят 28,5 тыс. москвичей.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам — по ₽80 тыс. получат инвалиды, ветераны и вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, в войнах с Финляндией, Японией, а также умерших инвалидов и участников ВОВ.