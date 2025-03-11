 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Домодедово сообщила о восстановлении движения поездов

Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения действовали около часа. Движение по железной дороге прекратилось из-за падения на полотно обломков украинского дрона
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Движение поездов в Москву и область из Домодедово восстановили, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Власти округа запустили дополнительные автобусы в сторону столицы, отметила она.

Ограничения действовали более часа. Железнодорожное сообщение прекратили около 7:00 мск из-за падения на полотно обломков украинского беспилотника.

Через полчаса электропоезда возобновили движение на двух путях в сторону Москвы.

В Домодедово сообщили о приостановке движения поездов в Москву
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 69 дронов, летевших в сторону столицы.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены в городах Видном и Домодедово. На Домодедовской улице в Москве обломки БПЛА повредили крышу дома. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов.

В Домодедово также произошел пожар на территории предприятия «Мираторг», на месте работают спасатели. В Раменском из-за повреждения квартир эвакуировали 12 человек.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Домодедово Движение поездов беспилотники
Материалы по теме
В Домодедово сообщили о приостановке движения поездов в Москву
Политика
В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дронов
Политика
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Калужской области при ночной атаке беспилотников поврежден жилой домПолитика, 09:15
Дефляционная спираль. Как снижение инфляции в Китае отразится на РоссииPro, 09:10
Владимирский губернатор сообщил о последствиях падения беспилотниковПолитика, 09:07
Маткапитала хватит на первый взнос для покупки 4,3% жилья в мегаполисахНедвижимость, 09:06
В Липецкой области мужчина пострадал при атаке дроновПолитика, 08:59
Собянин назвал удар дронов по Москве самым массированнымПолитика, 08:59
Новое в налогах и отчетности: на что ИП и ООО важно обратить вниманиеPro, 08:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Домодедово сообщила о восстановлении движения поездовОбщество, 08:44
Как китайский биотех почти нагнал конкурентов из США — The EconomistPro, 08:31
Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо» в 2026 годуСпорт, 08:24
Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над РоссиейПолитика, 08:24
Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотникахПолитика, 08:22
«Мираторг» сообщил о погибшем сотруднике при атаке дронов на МосквуПолитика, 08:15
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15