Глава Домодедово сообщила о восстановлении движения поездов

Ограничения действовали около часа. Движение по железной дороге прекратилось из-за падения на полотно обломков украинского дрона

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Движение поездов в Москву и область из Домодедово восстановили, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Власти округа запустили дополнительные автобусы в сторону столицы, отметила она.

Ограничения действовали более часа. Железнодорожное сообщение прекратили около 7:00 мск из-за падения на полотно обломков украинского беспилотника.

Через полчаса электропоезда возобновили движение на двух путях в сторону Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 69 дронов, летевших в сторону столицы.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены в городах Видном и Домодедово. На Домодедовской улице в Москве обломки БПЛА повредили крышу дома. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов.

В Домодедово также произошел пожар на территории предприятия «Мираторг», на месте работают спасатели. В Раменском из-за повреждения квартир эвакуировали 12 человек.