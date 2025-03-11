Глава Домодедово сообщила о восстановлении движения поездов
Движение поездов в Москву и область из Домодедово восстановили, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
Власти округа запустили дополнительные автобусы в сторону столицы, отметила она.
Ограничения действовали более часа. Железнодорожное сообщение прекратили около 7:00 мск из-за падения на полотно обломков украинского беспилотника.
Через полчаса электропоезда возобновили движение на двух путях в сторону Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 69 дронов, летевших в сторону столицы.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены в городах Видном и Домодедово. На Домодедовской улице в Москве обломки БПЛА повредили крышу дома. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов.
В Домодедово также произошел пожар на территории предприятия «Мираторг», на месте работают спасатели. В Раменском из-за повреждения квартир эвакуировали 12 человек.
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