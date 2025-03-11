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Военная операция на Украине ,  
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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69

Собянин: ПВО сбили 69 летевших на Москву беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Атаки дронов в Подмосковье отражают с середины ночи, часть из них сбиты в Домодедово и Раменском. Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправление рейсов, один человек погиб

Средства ПВО сбили 69 дронов, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Об отражении атаки первых шести БПЛА мэр рассказал в 4:35 мск, с тех пор были сбиты еще десятки, часть из них — в Домодедово и Раменском. На Домодедовской улице в Москве «незначительно повреждена» кровля дома из-за падения обломков, рассказал Собянин.

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово», — написала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«После прилета дрона нахожусь на улице Фокина. Организовали поквартирный обход, предварительно, пострадавших нет. Есть нарушения кровли. Сейчас проводим вместе со службами работу», — рассказал глава Видного Станислав Каторов. В этом городе пострадавших нет.

В Видном и Домодедово при атаке дронов погиб один человек, еще трое ранены, рассказал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. С его слов, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском, повреждены несколько квартир с 19 по 22 этажи дома. Эвакуированы девять взрослых и три ребенка, их разместили у родственников и в соседней гимназии.

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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