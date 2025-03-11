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Военная операция на Украине ,  
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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 65

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
С половины пятого утра ПВО сбила десятки дронов на подлете к Москве, на Домодедовской улице «незначительно повреждена» кровля дома

Средства ПВО сбили еще пяти дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных беспилотников выросло до 65.

«Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников», — написал он.

Об отражении атаки первых шести дронов Собянин сообщил в 4:35 мск, с тех пор были сбиты еще десятки, часть из них — в Раменском и Домодедово. По словам мэра, на Домодедовской улице в Москве «незначительно повреждена» кровля дома из-за падения обломков.

ПВО сбила 60 летевших на Москву дронов, повреждена кровля дома
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На этом фоне в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово ввели ограничения на полеты.

Этой же ночью об отражении атак дронов рассказали власти Рязанской и Тульской областей. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударах БПЛА в нескольких районах области. Так, в поселке Красная Яруга повреждена линия электропередачи, в городе Валуйки загорелся жилой дом, в селе Доброе Грайворонского округа повреждены частный дом и четыре автомобиля.

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Сергей Собянин Москва беспилотники дроны
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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