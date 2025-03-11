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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили семь беспилотников

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Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Дроны уничтожили в Раменском городском округе. Позднее был подавлен еще один дрон.

По словам Собянина, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

На этом фоне представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 04:24 мск.

В последний раз власти сообщали об отражении атаки дронов на Москву 24 января. Тогда БПЛА были сбиты в Коломне и Раменском, Подольске, Троицком административном округе и Щелково.

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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