На подлете к Москве сбили семь беспилотников

Российские средства ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Дроны уничтожили в Раменском городском округе. Позднее был подавлен еще один дрон.

По словам Собянина, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

На этом фоне представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 04:24 мск.

В последний раз власти сообщали об отражении атаки дронов на Москву 24 января. Тогда БПЛА были сбиты в Коломне и Раменском, Подольске, Троицком административном округе и Щелково.