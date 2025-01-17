Лихачева после ухода из Пушкинского музея назвала лучшее место на Земле

Лихачева призвала посещать музеи, которые без посетителей не имеют смысла. Увольнение произошло спустя два месяца после того, как она назвала приостановку работы музея ГУЛАГа «глупостью, граничащей с преступлением»

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Бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева записала прощальное видеообращение к посетителям и коллегам, оно опубликовано в ее телеграм-канале.

Лихачева поблагодарила министра культуры Ольгу Любимову за «этот удивительный шанс, который был предоставлен, и который, возможно, реализовался не в полной мере». Для нее возможность быть причастной к Пушкинскому музею стала невероятным приключением и опытом: «И эту благодарность не смоют не пески времени, ни какие-либо другие обстоятельства». Лихачева также выразила благодарность своим коллегам, и посетителям музея.

«Без вас все это просто превратится, ну, есть такое расхожее выражение про «кладбище культуры», я не уверена, что можно назвать музей кладбищем культуры. Потому что музей это жизнь. Но без посетителей, без этих людей, которые ходят по Итальянскому дворику, смотрят на «Давида» или заходят в зал Северного Возрождения и смотрят на [живописца Лукаса] Кранах — это все не имеет никакого смысла. Поэтому приходите в музеи, музеи — лучшее место на Земле», — сказала Лихачева.

Экс-директор призвала не считать свое увольнение поводом для печали или уныния. «Уныние вообще смертный грех. Поэтому, возможно, это новая страница и для музея, и для меня лично», — добавила она.

Новым директором ГМИИ стала руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.

Лихачева возглавляла музей с марта 2023 года, она получила пост после ухода Марины Лошак, которая десять лет руководила музеем. До этого Лихачева была главой Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Два месяца назад Лихачева остро раскритиковала приостановку работы музея ГУЛАГа (14 ноября он временно закрылся «из-за нарушения правил пожарной безопасности»).

В сообщении музея ГУЛАГа говорилось, что решение принято по результату осмотра помещений специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), которые выявили нарушения пожарной безопасности. «Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — так в музее объяснили причину закрытия. Проблема связана с нахождением на территории музея вентиляционной камеры метро, сообщил агентству «Москва» источник в департаменте культуры мэрии Москвы. Музей ГУЛАГа свою работу с тех пор не возобновил. С конца января его возглавит гендиректор «Музея Москвы» Анна Трапкова.

«В общем, я сделаю вывод, что это глупость. Говоря словами товарища Сталина, «глупость, граничащая с преступлением», — оценила она.

По ее мнению, некоторые люди, мнящие себя патриотами, видят в дискуссии по теме сталинских репрессий помощь противнику, однако это не так, ведь репрессии были осуждены еще в советскую эпоху. В ответ на реплику журналиста, что некоторые россияне могут считать, будто существование музея ГУЛАГа неуместно в текущей культурно-просветительской среде, она ответила: «Это классическое передергивание людей, которые реально враги моей страны. Они пытаются говорить мне, как я — Лиза Лихачева, гражданка России должна относиться к своему прошлому».

Лихачева обратила внимание, что о нахождении на территории музея вентиляционной камеры метро было известно давно, причем это не мешало музею проходить проверки. «Ну, очевидно же, [вентиляционная шахта] вчера там появилась, поэтому надо было срочно этот вопрос решать. И парк, который был открыт в прошлом году, тоже ей страшно стал мешать вдруг неожиданно», — иронично заметила она.

Лихачева причины увольнения не комментировала.

Источник Forbes в Пушкинском музее утверждает, что поводом к уходу с должности стал срыв сроков оформления произведений на вывоз в Китай для большой сборной выставки из российских музеев — первой после отмены культурных обменов.