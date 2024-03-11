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Вице-президента банка «Россия» арестовали по делу о подкупе

Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о подкупе
Дело против Игоря Андреева инициировал сам банк. Ему инкриминируют коммерческий подкуп при финансировании строительства элитного поселка под Всеволожском. Банкир заключен под стражу до 4 мая
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Андреев обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Он заключен под стражу до 4 мая.

На сайте банка сообщается, что следствие по делу Андреева и его задержание инициированы самой кредитной организацией.

«Банк «Россия» подтверждает задержание сотрудника Андреева И.Н. Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — говорится в сообщении.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Как пишет «Фонтанка», банкир был задержан 5 марта сотрудниками УФСБ по Петербургу при получении 2 млн руб. от бизнесменов, занимающихся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом MillGreek под Всеволожском. В этот проект инвестирует банк «Россия», открыта кредитная линия, пишет издание. Суд вынес решение об аресте 7 марта.

По версии следствия, бизнесмены должны были платить Андрееву каждый месяц для бесперебойного финансирования проекта. За три года он получил около 30 млн руб. от совладельцев компании «Управление проектами», сообщает «Фонтанка». Речь идет о бизнесменах Николае Нюганене и Евгении Рафаленке, уточняет 47news.

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По информации портала, Андреев является генеральным директором «АБР Девелопмент» (100% принадлежит банку «Россия»). Компания была зарегистрирована год назад. Застройщик упомянутого элитного поселка — ООО «СЗ Всеволожск». Это инвестиционный проект банка «Россия», на который был одобрен кредит. 90% «СЗ Всеволожск» владеет «АБР Девелопмент», остальные 10% принадлежат «Управлению проектами» (также зарегистрировано год назад).

Последняя структура получала от кредитной организации 15 млн руб. ежемесячно за управленческие услуги, контролирует «СЗ Всеволожск». Во всех перечисленных структурах Андреев был гендиректором.

Адвокат обвиняемого Максим Маценко назвал дело против своего подзащитного «ошибкой следствия». «Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала», — считает Маценко.

Защита настаивала на домашнем аресте Андреева в арендованной в Петербурге квартире. За него также предложили залог в 5 млн руб. Однако суд отказал.

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Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
Банк Россия арест вице-президент коммерческий подкуп
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