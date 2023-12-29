«Ъ» узнал об отъезде обвиняемого в попытке хищения более ₽1 млрд банкира

Суд заочно арестовал обвиняемого в попытке хищения средств путем оформления фиктивных вкладов банкира Ерхова. До этого он отбыл срок за хищение средств обанкротившегося ростовского банка, после чего уехал в Турцию, пишет «Ъ»

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Обвиняемый в покушении на хищение средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) путем оформления фиктивных вкладов Александр Ерхов находится в Испании, сообщает«Коммерсантъ».

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый оформлял фиктивные вклады в одном из коммерческих банков. Ерхова назвали одним из организаторов и участников преступной группы по оформлению фиктивных вкладов.

По данным газеты, Ерхов является фигурантом дела о хищении средств в том числе из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка. Следователи считают, что именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от АСВ возмещение в общей сложности более 1 млрд руб.

Ерхов, по информации «Коммерсанта», уехал в Турцию, а затем в Испанию, сразу после выхода из СИЗО, где он находился по обвинению в хищении 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка. По этому делу его арестовали в 2019 году, а в марте прошлого года приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Однако с учетом проведенного под арестом времени Ерхову оставалось отсидеть не так много и его не успели отправить в колонию.

Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. При этом само финансовое учреждение он оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ лишил банк лицензии, а еще через два месяца он был признан банкротом.