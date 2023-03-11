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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае оценили затраты на вакцинацию населения от COVID-19

Китай потратил на вакцинацию населения от коронавируса 150 млрд юаней
Одна доза вакцины Sinopharm или Sinovac, которыми прививали большинство людей, составила 16 юаней. В общей сложности на вакцинацию Китай потратил 150 млрд юаней
Фото: Cfoto / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Cfoto / Global Look Press / Keystone Press Agency

Вакцинация населения Китая от коронавируса обошлась стране в 150 млрд юаней (более 16 млрд руб. по курсу ЦБ России на 11 марта), пишет газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национального управления безопасности здравоохранения (NHSA).

Издание указывает, что одна доза вакцины стоит в среднем 16 юаней (около 175 руб.). В большинстве случаев людей прививали препаратами от государственной компании Sinopharm и частной Sinovac.

Еще 4,3 млрд юаней было потрачено на тесты, указали в NHSA. Эта сумма, отмечает газета, меньше реальной, которую потратили в стране на тестирование, поскольку его с мая прошлого года выполняют за счет местных бюджетов.

С осени прошлого года Китай, откуда коронавирус в 2019 году стал распространяться по миру, начал постепенно смягчать действовавшие все время до этого пандемийные ограничения: сократили срок карантина для тех, кто контактировал с зараженными; отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование и т. д.

На этом фоне стали появляться сообщения о всплеске заболеваемости вирусом. В конце декабря Financial Times со ссылкой на заместителя директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Яна писала, что в первые 20 дней месяца после отмены ограничений заболели около 250 млн человек, то есть почти пятая часть населения.

Подобные данные вызвали опасения о возникновении новой волны пандемии в других странах. Многие государства приняли решения ужесточить требования к въезжающим из Китая. США, например, с января стали требовать у таких лиц отрицательный тест на коронавирус и отменили эту меру только 10 марта.

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