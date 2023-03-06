Пожар площадью 3,5 тыс. м произошел на складе в Комсомольске-на-Амуре

Пожар произошел на одном из складов в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, его площадь достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС.

О возгорании стало известно в ночь на 6 марта, около 00:20 мск. По предварительным данным, загорелись деревянные палеты для транспортировки и хранения продуктов питания, которые находились в помещении. Затем огонь распространился на кровлю и перекрытия. На крыше загорелись утеплитель и обрешетка.

К 01:46 мск возгорание локализовали.

Накануне в подмосковном Видном произошел взрыв на заводе коксогазовом «Москокс». В результате там начался пожар, площадь составила 200 кв. м. Как уточнили РБК в пресс-службе горнодобывающей и металлургической компании «Мечел», которой принадлежит проедприятие, возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания. Впоследствии пожар ликвидировали.