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Пожар площадью 3,5 тыс. м произошел на складе в Комсомольске-на-Амуре

МЧС: в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади 3,5 тыс. м

Пожар произошел на одном из складов в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, его площадь достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС.

О возгорании стало известно в ночь на 6 марта, около 00:20 мск. По предварительным данным, загорелись деревянные палеты для транспортировки и хранения продуктов питания, которые находились в помещении. Затем огонь распространился на кровлю и перекрытия. На крыше загорелись утеплитель и обрешетка.

К 01:46 мск возгорание локализовали.

Накануне в подмосковном Видном произошел взрыв на заводе коксогазовом «Москокс». В результате там начался пожар, площадь составила 200 кв. м. Как уточнили РБК в пресс-службе горнодобывающей и металлургической компании «Мечел», которой принадлежит проедприятие, возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания. Впоследствии пожар ликвидировали.

Теги
Пожар Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
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