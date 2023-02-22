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В Красноярске загорелся склад завода «Бирюса»

МЧС: площадь пожара на складе завода «Бирюса» в Красноярске достигла 7 тыс. кв. м
Склад с холодильниками горит на площади 7 тыс. кв. м, над городом поднимается огромный столб дыма. Это не первый подобный пожар на предприятии: в 2019 году огонь уничтожил склад с 50 тыс. холодильников «Бирюсы»

В Красноярске загорелся склад завода «Бирюса»
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В Красноярске произошел крупный пожар в складском помещении, сообщило региональное управление МЧС. Как уточняет ТАСС, загорелся склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса».

По предварительной информации, пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы десять человек. Площадь пожара, по последним данным, достигла 7 тыс. кв. м. На месте работают 119 человек и 41 единица техники.

«Тушение складского здания осложняет большая горючая нагрузка», — сообщил начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин. По его словам, пока есть две версии пожара — неосторожное обращение с огнем и замыкание проводки.

НГС24 сообщает, что воду для тушения огня приходится набирать не только из гидрантов, но и из Енисея.

Роспотребнадзор сообщил о превышении допустимого содержания вредных веществ в воздухе в районе пожара. Так, концентрация взвешенных частиц выше нормы в 1,2 раза, диоксида азота — в 1,1 раза.

Завод «Бирюса» — один из крупнейших отечественных производителей бытовой техники. На предприятии уже происходили крупные пожары. Так, в апреле 2019 года в цехе готовой продукции произошло возгорание крыши площадью более 20 тыс. кв. м. Как писал «Интерфакс», огонь уничтожил склад «Бирюсы», где было 50 тыс. холодильников.

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