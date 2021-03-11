В Санкт-Петербурге закрыли движение на целой ветке метро
В Петербурге на некоторое время закрыли третью (зеленую) ветку метрополитена, сообщается в Telegram-канале петербургской подземки.
«Фонтанке» в пресс-службе метрополитена сообщили, что причиной перекрытия стало задымление. «По предварительной информации, на станции метро «Маяковская» произошло задымление. Речь идет о том, чтобы уже в ближайшее время дать напряжение», — сообщили изданию.
На 9:34 движение было восстановлено.
«Mash на Мойке» сообщает, что станции работают в штатном режиме. Задымление произошло в перегоне между станциями «Площадь Восстания» — «Гостиный двор». Его причиной было возгорание кабельной муфты.