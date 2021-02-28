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На «фиолетовой» линии московского метро произошел сбой

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам приостановили движение поездов от станции «Октябрьское поле» до «Полежаевской». Об этом сообщает в Twitter столичный метрополитен.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от «Октябрьского поля» до «Полежаевской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После 20:00 в Московском метрополитене сообщили, что движение поездов по этой линии восстановлено.

Ранее, 18 февраля, в московском метро произошел сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» из-за падения человека на рельсы.

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