В Петербурге перекрыли центр города и закрыли несколько станций метро

Движение автобусов и троллейбусов в центре города ограничили по требованию полиции, станции метро «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыли для пассажиров. На центральных улицах дежурят силовики

Фото: AnnaKedr / Twitter

Центральная часть Санкт-Петербурга перекрыта силовиками, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». В центре города с вечера 5 февраля выставлены ограждения, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта стоит дорожная техника. На площади Восстания стоят машины ОМОНа.

Согласно данным «Яндекс.Карты», перекрыты Невский и Литейный проспекты, набережная реки Фонтанки и канала Грибоедова, Лиговский и Суворовский проспекты. Из-за перекрытий в центре образовались пробки, сервис оценивает их в четыре балла.

Как передает «Фонтанка», вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, также перекрыто движение на прилегающих к нему улицах. У Гостиного Двора и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии. Издание отмечает, что именно там в прошлые выходные прошла несогласованная акция по призыву сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В Telegram-канале петербургского метро сообщается, что с 13:00 два вестибюля станции «Невский проспект» закрыты для входа и выхода. Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Также закрыта станция «Гостиный Двор».

В заявлении комитета по транспорту говорится, что движение городского транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой и прилегающим улицам приостановлено по требованию ГУ МВД. Как долго продлятся ограничения, не уточняется. Автобусы и троллейбусы, следующие по Невскому, направили «по укороченным трассам».