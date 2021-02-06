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В Петербурге перекрыли центр города и закрыли несколько станций метро

Движение автобусов и троллейбусов в центре города ограничили по требованию полиции, станции метро «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыли для пассажиров. На центральных улицах дежурят силовики
Фото: AnnaKedr / Twitter
Фото: AnnaKedr / Twitter

Центральная часть Санкт-Петербурга перекрыта силовиками, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». В центре города с вечера 5 февраля выставлены ограждения, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта стоит дорожная техника. На площади Восстания стоят машины ОМОНа.

Согласно данным «Яндекс.Карты», перекрыты Невский и Литейный проспекты, набережная реки Фонтанки и канала Грибоедова, Лиговский и Суворовский проспекты. Из-за перекрытий в центре образовались пробки, сервис оценивает их в четыре балла.

Как передает «Фонтанка», вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, также перекрыто движение на прилегающих к нему улицах. У Гостиного Двора и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии. Издание отмечает, что именно там в прошлые выходные прошла несогласованная акция по призыву сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В Telegram-канале петербургского метро сообщается, что с 13:00 два вестибюля станции «Невский проспект» закрыты для входа и выхода. Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Также закрыта станция «Гостиный Двор».

В заявлении комитета по транспорту говорится, что движение городского транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой и прилегающим улицам приостановлено по требованию ГУ МВД. Как долго продлятся ограничения, не уточняется. Автобусы и троллейбусы, следующие по Невскому, направили «по укороченным трассам».

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном сообщает, что перекрытия связаны с сообщениями в Telegram-каналах о призывах выходить на новую протестную акцию. По словам собеседника издания, накануне было издано распоряжение со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом.

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Утром 6 февраля правозащитная организация «ОВД-Инфо» и «МБХ-Медиа» сообщили, что у активистов в Петербурге прошли обыски. По их данным, их провели как минимум по семи адресам, с чем именно связаны следственные действия, не уточнялось. Помимо Петербурга, обыски прошли у местных активистов во Владивостоке, часть из них в рамках дела по ст. 267 УК о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время протестных акций, сообщал «ОВД-Инфо».

Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны
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Леонид Волков

Несогласованные митинги и шествия прошли в Москве, Петербурге и других городах России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», после первой акции в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; после акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

Еще одна несогласованная акция прошла 2 февраля, когда Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного приговора на реальный срок по делу «Ив Роше». С учетом уже проведенного в 2014 году под домашним арестом срока он будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью. Защита Навального сообщила о планах обжаловать решение суда. Во время протестов 2 февраля задержали свыше 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве, подсчитали в «ОВД-Инфо».

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что в связи с прошедшими в городе митингами поступило 1,4 тыс. дел, из них рассмотрели более тысячи. По ним арестованы 354 человека и выписано 659 штрафов. Еще двух фигурантов отправили на обязательные работы. 11 дел было прекращено, более сотни вернули в суд.

4 февраля соратник Навального Леонид Волков заявил, что сторонники оппозиционера не собираются проводить новых протестных акций в ближайшее время. По его словам, продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что их численность уменьшится и наступит «всеобщее разочарование».

Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург перекрытия акции протеста
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