В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр

В Совете Федерации предложили изменить методику формирования тарифов на техосмотр, введя базовую цену и ценовой коридор по аналогии с ОСАГО. Функцию аккредитации операторов ТО предложили передать ФСА

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В России предложили передать функции аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). Соответствующие поправки разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия»), со ссылкой на документ сообщил «Коммерсантъ».

Главная задача страховщиков — защищать «права потерпевших на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных средств», и ТО — нехарактерная для РСА функция, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате «производственные аспекты деятельности операторов остаются вне сферы контроля», что приводит к «созданию недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации сведений о проведении ТО», полагает автор поправок. Передача аккредитации в ФСА позволит «исключить коррупционную составляющую», уверен Кутепов.

Тарифы на аккредитацию операторов устанавливает правительство: 33 тыс. руб. за аттестат и 16,5 тыс. руб. — за каждый пункт ТО. Раз в два года операторы обязаны подтверждать соответствие: 25 тыс. руб. за аттестат и 10 тыс. руб. за каждый пункт. Таким образом, поступления в федеральный бюджет составят по меньшей мере 255 млн руб. в год, если аккредитацией займется ФСА, подсчитал сенатор.

Помимо этого, он предложил изменить систему формирования тарифов на ТО для автовладельцев. Сейчас региональные власти пользуются методикой 2012 года. Операторы, в свою очередь, считают ее устаревшей и не позволяющей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от региона), пишет издание. Кутепов предложил ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор.