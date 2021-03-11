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В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр

В Совете Федерации предложили изменить методику формирования тарифов на техосмотр, введя базовую цену и ценовой коридор по аналогии с ОСАГО. Функцию аккредитации операторов ТО предложили передать ФСА
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России предложили передать функции аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). Соответствующие поправки разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия»), со ссылкой на документ сообщил «Коммерсантъ».

Главная задача страховщиков — защищать «права потерпевших на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных средств», и ТО — нехарактерная для РСА функция, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате «производственные аспекты деятельности операторов остаются вне сферы контроля», что приводит к «созданию недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации сведений о проведении ТО», полагает автор поправок. Передача аккредитации в ФСА позволит «исключить коррупционную составляющую», уверен Кутепов.

Тарифы на аккредитацию операторов устанавливает правительство: 33 тыс. руб. за аттестат и 16,5 тыс. руб. — за каждый пункт ТО. Раз в два года операторы обязаны подтверждать соответствие: 25 тыс. руб. за аттестат и 10 тыс. руб. за каждый пункт. Таким образом, поступления в федеральный бюджет составят по меньшей мере 255 млн руб. в год, если аккредитацией займется ФСА, подсчитал сенатор.

Помимо этого, он предложил изменить систему формирования тарифов на ТО для автовладельцев. Сейчас региональные власти пользуются методикой 2012 года. Операторы, в свою очередь, считают ее устаревшей и не позволяющей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от региона), пишет издание. Кутепов предложил ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор.

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Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Эти поправки разработаны в продолжение реформы ТО, начавшейся 1 марта. Для исключения покупки ТО все приезжающие на диагностику автомобили теперь фотографируют, а диагностические карты переведены в электронный вид. МВД перезапустило информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Пока поток автомобилей на пунктах минимален: правительство решило продлить все диагностические карты, выданные до 1 февраля, на полгода, минимум до 1 октября.

Законопроект направили в Росаккредитацию для отзыва, сообщило издание. В пресс-службе ФСА подтвердили получение документа, пообещав рассмотреть его в «установленный срок» с Минэкономразвития. В пресс-службе ФАС газете сообщили, что дадут «правовую оценку» документу, если он поступит в ведомство. На вопрос об изменении методики формирования тарифов в пресс-службе не ответили.

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В РСА предложение изменить систему формирования тарифов на техосмотр поддержали. «Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в ОСАГО, повысив конкуренцию между страховщиками за безубыточных клиентов и позволив сдерживать тариф, несмотря на серьезный рост цен на импортные запчасти», — заявили в союзе.

Лучше установить высокую максимальную цену, рынок «сам все отрегулирует и будет работать по тарифам ниже этой планки», отметил в беседе с изданием глава гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек. Он напомнил, что в прошлом году ФАС установила максимальный тариф на автомобильные номера в 2 тыс. руб., однако расценки для граждан ниже из-за конкуренции.

В свою очередь новый порядок аккредитации операторов может привести к росту цен на эти услуги, и в результате часть игроков покинет рынок, полагают в РСА. Если поправки все же будут одобрены, потребует один-два года переходного периода, чтобы у рынка была возможность подготовиться, считают в союзе.

«Не думаю, что от передачи аккредитации в ФСА ситуация улучшится. Росаккредитация, как и РСА, не профессиональное объединение операторов техосмотра, способное эффективно контролировать их работу», — отметил Волчек.

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Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Чтобы исключить факты коррупции, РСА предложил оформлять ОСАГО без диагностической карты. «Коррупция возникает в тот момент, когда посредник, заинтересованный в продаже полиса, пытается также «решить вопрос» с прохождением ТО. Разорвав связку между ТО и ОСАГО, мы уберем и заинтересованность посредника в торговле картами», — пояснили в нем.

По информации «Коммерсанта», это предложение уже поддержали в Центробанке. В ЦБ ранее не ответили на запрос издания.

В свою очередь Союз операторов ТО уже попросил президента отменить решение о продлении срока действия диагностических карт. В нем полагают, что большая часть компаний до октября не доживет и пройти обязательную проверку будет негде.

Дальнейшее развитие ситуации в отрасли накануне обсудили на совещании в правительстве, пишет «Коммерсантъ». По словам его источника, обсуждение было предварительным, никаких решений принято не было.

В ГИБДД, по данным газеты, полагают, что надо упрощать требования к пунктам ТО, поскольку это позволило бы привлечь дополнительных операторов на рынок. К этой работе готовы подключиться РСА и Минтранс. Ведомство также хочет привлекать к этой работе официальных автодилеров, чтобы совмещать ТО, необходимое для сохранения гарантии, и государственный техосмотр.

Автор
Виктория Полякова
техосмотр РСА
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